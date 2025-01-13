🧹 В Симферополе с раннего утра очищают тротуары и остановки от снега Также коммунальщики убирают снег с дорожек в парках и скверах, рассказали в городской администрации.
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🧹 В Симферополе с раннего утра очищают тротуары и остановки от снега Также коммунальщики убирают снег с дорожек в парках и скверах, рассказали в городской администрации.