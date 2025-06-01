Ольга Прокофьева и Алена Хмельницкая посадили деревья

Звезды приняли участие в «зеленой» акции на фестивале КСТОКИНО в Кстово Нижегородской области. Ольга Прокофьева и Алена Хмельницкая Юлия ХанинаЖители города теперь будут гулять в парке Юбилейный по яблоневой аллее, посаженной актрисами Валентиной Теличкиной, Ольгой Прокофьевой, Аленой Хмельницкой.