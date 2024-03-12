В Орле 17 человек эвакуировали после атаки украинского БПЛА на нефтебазу

В ночь на 12 марта вражеский летательный аппарат упал на объект топливно-энергетического комплекса.В ночь на 12 марта беспилотник, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ) упал на топливно-энергетический комплекс в Орле, в результате чего начался пожар.