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Майкл Пейдж раскритиковал UFC: «Безумие, что мне не дают бои с топ-10»

Боец UFC Майкл Веном Пейдж раскритиковал матчмейкеров организации за подбор соперников. В следующем бою 6 сентября Пейдж будет драться с Нурсултоном Рузибоевым .

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