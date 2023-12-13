Депутат Госдумы: система ЖКХ в Забайкальском крае «посыпалась»

Геннадий Бережнов Ситуация в городе Борзе и не только, где не кому решать проблемы ЖКХ, давно требует Мишустина вмешаться, но ему некогда. Скорее Бастрыкин отреагирует!

Gennady Sokolovsky А Мишустин каким боком??? И Бастрыкин не при делах, в этом случае. Выездная "тройка СМЕРШа" - вот кто нужен.