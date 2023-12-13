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Депутат Госдумы: система ЖКХ в Забайкальском крае «посыпалась»

Депутат Госдумы: система ЖКХ в Забайкальском крае «посыпалась»

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв заявил, что система ЖКХ в нашем регионе буквально «посыпалась»  с наступлением 40-градусных морозов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ситуация в городе Борзе и не только, где не кому решать проблемы ЖКХ, давно требует Мишустина вмешаться, но ему некогда. Скорее Бастрыкин отреагирует!
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10 час.
Gennady Sokolovsky
А Мишустин каким боком??? И Бастрыкин не при делах, в этом случае. Выездная &quot;тройка СМЕРШа&quot; - вот кто нужен.
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10 час.
Геннадий Бережнов
Что ЖКХ, что ПФР и мигранты это не проблемы Мишустина? А занимается Бастрыкин.
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10 час.

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