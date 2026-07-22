Самолет-разведчик Британии облетел Калининградскую область

Облет Калининградской области совершил самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании, сообщает 22 июля РИА Новости со ссылкой на анализ данных с радиолокационных порталов, отслеживающих перемещение воздушных судов.
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