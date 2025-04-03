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По статистике CPU-Z, восьмиядерные процессоры становятся самым популярным выб...

По статистике CPU-Z, восьмиядерные процессоры становятся самым популярным выб...

По статистике CPU-Z, восьмиядерные процессоры становятся самым популярным выбором, доля рынка за год выросла на 32%Глядя на данные CPU-Z, Intel по-прежнему удерживает лидерство в сегменте десктопных CPU с долей рынка в 56,3 %.

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