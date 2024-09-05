Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Зеленский намерен удерживать часть Курской области вечно . Размышления. Намедни пан просроченный гетман в интервью «NBC News» заявил, что Киев намерен «бессрочно удерживать территории Курской области».

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Зурабишвили больше не президент Грузии после нарушения Конституции – премьер Кобахидзе Саломе Зурабишвили больше не является президентом Грузии после того, как нарушила Конституцию страны, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. По его словам, она признала легитимацию Конституционного суда, а он считает ее нелегитимной. Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший Конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, – это поддержка оппозиционного «Нацдвижения» – сказал Кобахидзе. По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала «не президентом Грузии, а президентом &quot;Нацдвижения&quot; и одной рядовой марионеткой &quot;Нацдвижения&quot;». Он добавил, что Зурабишвили в 2023 году совершила ряд зарубежных визитов, не получив на это согласия главы правительства, а согласно Конституции, внешнеполитические поездки возможны лишь с согласия премьера. Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента.
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15 час.
Федор Родников
Автор,а вы уверенны,что вашу многобуквенную писанину кто-то осилит до конца,вам что платят от количества букв?-хотя весь смысл этой статьи можно было уместить в одном предложении-&quot;У  Зели кокаин высосал весь мозг,если таковой вообще был.&quot;😅🤣😂
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15 час.
Юрий Ильинов
Тут две статьи, два автора. Если Вы интересуетесь мной, то можете прочитать раздел &quot;Правила&quot;. Из интернета никаких денег не получаю. Удачи Вам, если дочитаете комментарий до конца.
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14 час.

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