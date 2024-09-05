Зеленский намерен удерживать часть Курской области вечно . Размышления. Намедни пан просроченный гетман в интервью «NBC News» заявил, что Киев намерен «бессрочно удерживать территории Курской области».
Зеленский намерен удерживать часть Курской области вечно ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Зурабишвили больше не президент Грузии после нарушения Конституции – премьер Кобахидзе Саломе Зурабишвили больше не является президентом Грузии после того, как нарушила Конституцию страны, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. По его словам, она признала легитимацию Конституционного суда, а он считает ее нелегитимной. Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший Конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, – это поддержка оппозиционного «Нацдвижения» – сказал Кобахидзе. По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала «не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения" и одной рядовой марионеткой "Нацдвижения"». Он добавил, что Зурабишвили в 2023 году совершила ряд зарубежных визитов, не получив на это согласия главы правительства, а согласно Конституции, внешнеполитические поездки возможны лишь с согласия премьера. Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента.
Ответить
15 час.
Федор Родников
Автор,а вы уверенны,что вашу многобуквенную писанину кто-то осилит до конца,вам что платят от количества букв?-хотя весь смысл этой статьи можно было уместить в одном предложении-"У Зели кокаин высосал весь мозг,если таковой вообще был."😅🤣😂
Ответить
15 час.
Юрий Ильинов
Тут две статьи, два автора. Если Вы интересуетесь мной, то можете прочитать раздел "Правила". Из интернета никаких денег не получаю. Удачи Вам, если дочитаете комментарий до конца.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии