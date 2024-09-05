Зеленский намерен удерживать часть Курской области вечно ...

Юрий Ильинов

Зурабишвили больше не президент Грузии после нарушения Конституции – премьер Кобахидзе Саломе Зурабишвили больше не является президентом Грузии после того, как нарушила Конституцию страны, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. По его словам, она признала легитимацию Конституционного суда, а он считает ее нелегитимной. Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший Конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, – это поддержка оппозиционного «Нацдвижения» – сказал Кобахидзе. По его словам, после того как оппозиция не проголосовала в парламенте за импичмент Зурабишвили, она стала «не президентом Грузии, а президентом "Нацдвижения" и одной рядовой марионеткой "Нацдвижения"». Он добавил, что Зурабишвили в 2023 году совершила ряд зарубежных визитов, не получив на это согласия главы правительства, а согласно Конституции, внешнеполитические поездки возможны лишь с согласия премьера. Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» обратилась в Конституционный суд по вопросу импичмента президента. КС поддержал представление об отстранения Зурабишвили, однако у правящей партии не хватило голосов в парламенте для объявления импичмента.