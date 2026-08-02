Юлия Савичева — почему певица не отказалась от нового образа, несмотря на волну критики

1 августа 2026 года Юлия Савичева сообщила, что берет паузу в личном ведении страниц в Сети. Певица объяснила свое решение тем, что постоянные обсуждения нового вокала, сценического образа и призывы вернуть прежний стиль стали для нее психологически тяжелыми.