Российской экономике спрогнозировали «вызов старения населения»

К 2030 году число россиян старше трудоспособного возраста вырастет почти на 2 миллиона человек. О вероятном сокращении рабочей силы в стране в среднесрочной перспективе заявила первый заместитель главы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) Ольга Баталина.