Истребитель Су-35с сопроводил бомбардировщики при нанесении ударов по ВСУ

Истребитель Су-35с Воздушно-космических сил России принял участие в патрулировании и сопроводил бомбардировщики и вертолеты армейской авиации при нанесении ударов по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России.