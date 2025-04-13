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Нет ничего более мерзкого, чем эта фраза в День космонавтики

Текст  недели.«Прости, Юра, мы все про…» Провалили, если выражаться культурно‼️⚡️Для меня нет ничего более мерзкого и отвратительного, чем эта фраза в День космонавтики.

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