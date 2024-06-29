Прослушивание телефонов и компьютерный шпионаж: Страны ЕС обеспокоены методами секретных служб

Подслушивание, компьютерный шпионаж, прослушивание телефонов. Во Франции шпионы, в частности, во внутренних и внешних службах, многократно увеличили формы вторжения, говорится в ежегодном отчете, опубликованном Национальной комиссией по контролю за техникой разведки (CNCTR).