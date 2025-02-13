Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

Ирина52

В СССР у нас еще были иллюзии относительно народа в демократических странах. Сейчас их больше нет. Демократия - диктатура лжи,"общество спектакля", где миллионы людей доводят до состояния шизофрении ради выгод финансовой олигархии. При этом на Западе русофобия записывается через масс медиа даже на подкорку.