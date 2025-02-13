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Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян не считать жителей стран Запада врагами России.

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Комментарии
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Ирина52
В СССР у нас еще были иллюзии относительно народа в демократических странах. Сейчас их больше нет. Демократия - диктатура лжи,&quot;общество спектакля&quot;, где миллионы людей   доводят до состояния шизофрении ради выгод  финансовой олигархии.  При этом на Западе русофобия записывается через масс медиа даже на подкорку.
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