Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал россиян не считать жителей стран Запада врагами России.
Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе
Комментарии
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Ирина52
В СССР у нас еще были иллюзии относительно народа в демократических странах. Сейчас их больше нет. Демократия - диктатура лжи,"общество спектакля", где миллионы людей доводят до состояния шизофрении ради выгод финансовой олигархии. При этом на Западе русофобия записывается через масс медиа даже на подкорку.
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