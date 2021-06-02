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Кенко: храм за гранью логики

Кенко: храм за гранью логики

Запретные Темы Истории Кенко: храм за гранью логики Этот памятник известен как святилище инков, но то что я увидел здесь окончательно убедило меня в том предположении, что инки были просто последними, кто использовал древнее священное место.

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Ирина Чернова
Древние мегалиты для вызова волшебных явлений сотнями тысяч лет⚠️🌝🌌
Юрий Ильинов
Дэвид Латимер и его традесканция — растение, которое он посадил еще в 1960 году в бутылку, закупорил и ни разу не открывал. В бутылке образовалась экосистема, в которой растение само ухаживает за собой, производит кислород и питается перегноем.

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