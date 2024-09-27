ВС России теснят врага в приграничье

Вооруженные силы России продолжают теснить врага в приграничных районах Курской области. Операторы ударных беспилотников и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки "Север" пресекли попытку прорыва противника в Глушковском районе.
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