Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки

Площадкой станет Экспоцентр на Краснопресненской набережной Москва вновь проведет 37-ю Московскую международную книжную ярмарку, которая пройдет с 4 по 8 сентября в Экспоцентре на Краснопресненской набережной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии