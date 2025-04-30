В Приморье осудили дезинфектора за отравление школьников ядом от грызунов

В Приморском крае медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ «Приморская дезинфекционная станция» приговорили к 1 году ограничения свободы после массового отравления детей в школе села Покровка из-за средства от грызунов.
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