Украинский капитан уплыл от мобилизации на корабле в Болгарию

В данный момент сухогруз стоит в болгарском порту Бургас.Болгарские СМИ сообщают, что в порт Бургас вошёл украинский сухогруз "Измаил", управляемый капитаном Анатолием Богатырёвым, отказавшимся возвращаться на Украину.
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