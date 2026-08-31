За прошедшие 3 дня в Ивановской области задержали 23 водителя в состоянии опьянения

Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Ивановской области в период с 28 по 30 августа проводились мероприятия по отстранению от управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения.
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