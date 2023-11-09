На Новом Арбате открылась Ярмарка регионов Дальнего Востока России

В Москве на Новом Арбате состоялось открытие Ярмарки регионов Дальнего Востока. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, на мероприятие пришло много людей: желающих отведать дальневосточных деликатесов в Москве всегда немало.
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