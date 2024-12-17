В Бельцах 19 декабря пройдут боевые стрельбы

Горожан просят соблюдать меры безопасности и соблюдать запреты во избежание происшествий. Мэрия Бельц предупреждает жителей города о проведении боевых стрельб, которые состоятся 19 декабря 2024 года с 07:30 до 17:00 в Военном учебном центре.