🎩Похититель Рождества: водитель школьного автобуса в Тарском районе незаконно срубил в лесу красивую ель.
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🎩Похититель Рождества: водитель школьного автобуса в Тарском районе незаконно срубил в лесу красивую ель.