Медвежий угол
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Медвежий угол

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Миграционная вольница заканчивается. Путин дал особое задание МВД и чиновникам

Миграционная вольница заканчивается. Путин дал особое задание МВД и чиновникам

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Владимир Путин дал особое задание МВД по мигрантам-нелегалам, напомнив о необходимости перехода к электронной авторизации выходцев из рубежа и отказе от бумажной миграционной карты.

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Комментарии
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В К
Свежо питание, да серется с трудом!
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3 час.
ВС
Валерий Симоненко
ПОРУЧЕНИЕ. Не верю, что из поручения, как всегда, получится что то полноценное!..... Вот притча о том чем отличается ПОРУЧЕНИЕ и ПРИКАЗ. Итак: &quot;Полковник Туманов - Задунайский, заботясь о морали молодых офицеров, поручил поручику Ржевскому пригласить в Офицерское Собрание на вечерний чай местных благородных дам с девицами, дабы господа офицеры могли приглядеть и познакомиться с будущими женами. Поручик был слегка &quot;под угаром&quot; и не стал особо заморачиваться и выполняя поручение полковника по своему настроению, привёз в Офицерское Собрание Мадам с девицами из местного борделя. Несколько смутившись сиим обстоятельством, полковник отчитал поручика за нерадивость и тут же решительно приказал подать водки, что в точности и было исполнено.... И хотя смотрины невест не состоялись,  решительность полковника господами офицерами с восторгом была одобрена и вечеринка удалась на славу&quot;!
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2 час.
Владимир Тамбасов
Не зря Путин коран целовал - все останется как было до тех пор пока Путин на юридическом уровне не изменит свою миграционную политику, а он это делать как видно не собирается
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1 час.
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