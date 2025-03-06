Миграционная вольница заканчивается. Путин дал особое задание МВД и чиновникам

ВС

Валерий Симоненко

ПОРУЧЕНИЕ. Не верю, что из поручения, как всегда, получится что то полноценное!..... Вот притча о том чем отличается ПОРУЧЕНИЕ и ПРИКАЗ. Итак: "Полковник Туманов - Задунайский, заботясь о морали молодых офицеров, поручил поручику Ржевскому пригласить в Офицерское Собрание на вечерний чай местных благородных дам с девицами, дабы господа офицеры могли приглядеть и познакомиться с будущими женами. Поручик был слегка "под угаром" и не стал особо заморачиваться и выполняя поручение полковника по своему настроению, привёз в Офицерское Собрание Мадам с девицами из местного борделя. Несколько смутившись сиим обстоятельством, полковник отчитал поручика за нерадивость и тут же решительно приказал подать водки, что в точности и было исполнено.... И хотя смотрины невест не состоялись, решительность полковника господами офицерами с восторгом была одобрена и вечеринка удалась на славу"!