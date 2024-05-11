Под Северодвинском заблудились две девушки, фотографировавшие лес

Они обратились за помощью в экстренные службы ранним утром накануне — десятого мая, в 4:54Они обратились за помощью в экстренные службы ранним утром накануне — десятого мая, в 4:54Как оказалось, две девушки заблудились в лесу вблизи СНТ «Уйма» Приморского округа — недалеко от города корабелов.
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