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Регион 29

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Под Северодвинском заблудились две девушки, фотографировавшие лес

Они обратились за помощью в экстренные службы ранним утром накануне — десятого мая, в 4:54Они обратились за помощью в экстренные службы ранним утром накануне — десятого мая, в 4:54Как оказалось, две девушки заблудились в лесу вблизи СНТ «Уйма» Приморского округа — недалеко от города корабелов.

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