Китай пригласил страны БРИКС развивать ИИ в совместном центре

Китай создаст международный центр сотрудничества по применению искусственного интеллекта (ИИ) для стран БРИКС, заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, 12 сентября передает агентство «Синьхуа».
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