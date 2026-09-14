А смысл? «Яндекс Книги» подключили ИИ для объяснения непонятных фрагментов

Читателю достаточно выделить нужный фрагмент и выбрать «Объяснить» В «Яндекс Книгах» появилась возможность получать пояснения к терминам, фразам и отрывкам текста с помощью «Люмена» — будущего ИИ-компаньона развлекательных сервисов Яндекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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