Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Самарской области

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница» в Самарской области

Школьники состязались в неполной разборке-сборке автомата АК-74 и снаряжении магазина, оказании первой медицинской помощи, строевой подготовке, надевании противогаза, полевом ориентировании, сдаче нормативов ГТО.

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