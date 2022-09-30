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«В матче со «Спартаком» в обороне «Зенита» было три или даже четыре новых игрока. Против «Ростова» и тактика будет другой, и Клаудиньо выйдет», - эксперт

«В матче со «Спартаком» в обороне «Зенита» было три или даже четыре новых игрока. Против «Ростова» и тактика будет другой, и Клаудиньо выйдет», - эксперт

Чемпион СССР1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев считает, что никаких далеко идущих выводов после поражения «Зенита» от «Спартака» (0:3) в Кубке России делать не стоит.

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