Живут в разных комнатах: Валерия рассказала о сложностях жизни с Пригожиным

Живут в разных комнатах: Валерия рассказала о сложностях жизни с ПригожинымSlide image for gallery: 9393 | Валерия и Иосиф ПригожинПевица Валерия в шоу MUZLOFT рассказала о том, что ей не просто уживаться с мужем Иосифом Пригожиным.