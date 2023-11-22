Живут в разных комнатах: Валерия рассказала о сложностях жизни с Пригожиным

Живут в разных комнатах: Валерия рассказала о сложностях жизни с ПригожинымSlide image for gallery: 9393 | Валерия и Иосиф ПригожинПевица Валерия в шоу MUZLOFT рассказала о том, что ей не просто уживаться с мужем Иосифом Пригожиным.
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