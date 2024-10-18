Врач Панина: лекарства и БАДы при неразумном приеме могут разрушить печень

Здоровье печени напрямую связано с образом жизни и питанием человека. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Панина, подчеркивая, что этот орган выполняет множество важнейших функций в организме, таких как защита от токсинов, участие в обмене веществ и накопление витаминов.
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