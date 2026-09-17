Сдал квартиру — потерял право заходить? Личный опыт и юридические границы для собственника

Когда я впервые сдал свою квартиру, мне казалось, что ключи в кармане — это достаточное основание, чтобы в любой момент проверить, всё ли в порядке.
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