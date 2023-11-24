Львова-Белова: родители убили 80 детей в РФ за 2022 год

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила в рамках "Открытого диалога", что в России только за 2022 год родителями было совершено 80 убийств своих детей .
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