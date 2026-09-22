Тайны затерянных лайнеров: куда пропадают самолеты

Борт 370 авиакомпании Malaysia Airlines 8 марта 2014 года пропал с экранов всех радаров и словно растворился в воздухе.
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