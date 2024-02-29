Жителей Феодосии предупредили о военных учениях

Военные учения пройдут сегодня в Феодосии, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона. Фото: Гала Амарандо«В Феодосии сегодня пройдут военные учения ориентировочно с 12:00 до 14:00», — говорится в сообщении.
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