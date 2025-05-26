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Ирландский журналист обвинил спецпосланника США во лжи о ситуации на Украине

Ирландский журналист обвинил спецпосланника США во лжи о ситуации на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил спецпосланника США по Украине Кита Келлога в распространении ложной информации о действиях России.

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