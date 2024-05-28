Мошенники из Новосибирска заработали на «Пушкинских картах» более 11 млн рублей

Правоохранители Новосибирска задержали двух мошенников, которые зарабатывали на «Пушкинских картах». «Пушкинские карты» являются виртуальными и выдаются школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22-х лет.
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