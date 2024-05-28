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Мошенники из Новосибирска заработали на «Пушкинских картах» более 11 млн рублей

Мошенники из Новосибирска заработали на «Пушкинских картах» более 11 млн рублей

Правоохранители Новосибирска задержали двух мошенников, которые зарабатывали на «Пушкинских картах». «Пушкинские карты» являются виртуальными и выдаются школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22-х лет.

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