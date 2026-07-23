В Госдуме отреагировали на заявления Зеленского о подготовке мобилизации в России

Вопрос о проведении дополнительной мобилизации в повестке не стоит, а работа военкоматов и Минобороны ведется в штатном режиме Депутат Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся мобилизации в России, назвав это дезинформацией, рассчитанной на дестабилизацию обстановки в нашей стране, пишет "Лента.
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