Рефрижератор с телами военнослужащих ВСУ открыли для иностранных журналистов

Россия доставила первую партию из 1212 тел украинских военнослужащих в район обмена. Как сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, Москва абсолютно готова выполнить все договоренности и ждет официального уведомления украинской стороны.
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