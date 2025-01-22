Новый способ обмана. Мошенники стали приглашать приморцев в домовые чаты

Жители разных регионов России, в том числе и Приморья, столкнулись с новым способом мошенников украсть личные данные - злоумышленники стали расклеивать у подъездов листовки с QR-кодами и приглашениями в домовые чаты.
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