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Кордоба — о поражении «Краснодара» в матче с «Зенитом»: мы играли против 14 человек

Кордоба — о поражении «Краснодара» в матче с «Зенитом»: мы играли против 14 человек

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Зенита». «В первом тайме мы не сыграли хорошо — должны самокритично относиться к этому.

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