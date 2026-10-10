Кордоба — о поражении «Краснодара» в матче с «Зенитом»: мы играли против 14 человек

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался после поражения в матче 10-го тура РПЛ от «Зенита». «В первом тайме мы не сыграли хорошо — должны самокритично относиться к этому.
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