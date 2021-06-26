Юрий БОЛДЫРЕВ о выхолощенной сущности политической борьбы

Юрий БОЛДЫРЕВ о выхолощенной сущности политической борьбыВ момент запрета на просвещение без специального разрешения со стороны властей, введения обратной силы ответственности за участие в деятельности «экстремистских» организаций и накануне признания одной из самых влиятельных в стране общественно-политических организаций «экстремистской», а также в преддверие предстоящих осенью очередных парламентских выборов невредно осмыслить, а что такое вообще есть политика?Какое понимание нам предлагается властями?Первое.