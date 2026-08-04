Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Армия России выносит логистику ВСУ. Спрятаться боевикам негде

Армия России выносит логистику ВСУ. Спрятаться боевикам негде

Российские войска усиоливают удары по логистике ВСУ на константиновском направлении, пишет "Страна". Для этого они применяют различные БПЛА, которые, в том числе, способны наносит удары на расстоянии до сорока километров от линии фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии