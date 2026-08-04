Армия России выносит логистику ВСУ. Спрятаться боевикам негде

Российские войска усиоливают удары по логистике ВСУ на константиновском направлении, пишет "Страна". Для этого они применяют различные БПЛА, которые, в том числе, способны наносит удары на расстоянии до сорока километров от линии фронта.
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