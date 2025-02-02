Генсек Рютте: НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине

Трепло, надо меньше говорить, а больше делать, если есть чем думать, а так очередное трепло

ФЮ

Фаина Юсупова

Генсек Рютте врет всем,чтобы развязать войну с Россией,а есть у этого Рютте мозги,что произойдёт со всеми людьми и в том числе и с ним,что не одна выроток бомбоубежище не спасёт не людей,не его в том числе.Это НАТО не защитники,а чистые убийцы всех людей.