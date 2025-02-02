Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении».
Генсек Рютте: НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине
Комментарии
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АР
Александр Русанов
Трепло, надо меньше говорить, а больше делать, если есть чем думать, а так очередное трепло
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11 час.
Анатолий Рябенко
Во, во!! Слова фашиста гитлеровской закваски. Рютте за фашизм на Украине!!!
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11 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Генсек Рютте врет всем,чтобы развязать войну с Россией,а есть у этого Рютте мозги,что произойдёт со всеми людьми и в том числе и с ним,что не одна выроток бомбоубежище не спасёт не людей,не его в том числе.Это НАТО не защитники,а чистые убийцы всех людей.
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9 час.
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