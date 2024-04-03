Nightmare Kart, ранее известная как Bloodborne Kart, получила дату выхода Nightmare Kart, которая ...

Nightmare Kart, ранее известная как Bloodborne Kart, получила дату выходаNightmare Kart, которая была известна как Bloodborne Kart, пока её создательница не убрала привязки к франшизе FromSoftware в 2024 году, обзавелась датой выпуска.
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