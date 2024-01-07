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Несекретные материалы

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Андреас Брейвик пожаловался на «бесчеловечные» условия в тюрьме

Норвежец Андреас Брейвик, убивший 77 человек в 2011 году, в очередной раз пожаловался на «бесчеловечные» условия содержания.

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