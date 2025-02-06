Компанцев Сергей

Трамп уже сочиняет объяснение для возобновления «помощи» Украине и продолжения войны с Россией.. трамп а кто сжигал граждан империи с 1913 по 1919 год и верни золото царское 150% фрс сша а не вернешь каждый штат с 26 года станут республиками как как нет сша потому что банкроты и в веду все санкции 40 процентов АЭС у вас на нашем топливе факт , а кто ваших граждан спустит с мкс может маск а то на марс лететь собрался а на чем , как раньше на луну летали и ездили там на двигателе внутреннего сгорания по луне , а по сать с вашего скафандра не куда может под себя и все там ваши не сутки то были