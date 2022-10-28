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Защитная экипировка — оберег мотоциклиста

Защитная экипировка — оберег мотоциклиста

Любители погонять на двухколесном железном коне, зачастую слишком самоуверенны. Им кажется, что их умение управлять мотоциклом и хорошая реакция - позволят избежать неприятностей на дороге и не стать причиной дорожно-транспортного происшествия.

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