Защитная экипировка — оберег мотоциклиста

Любители погонять на двухколесном железном коне, зачастую слишком самоуверенны. Им кажется, что их умение управлять мотоциклом и хорошая реакция - позволят избежать неприятностей на дороге и не стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
Любители погонять на двухколесном железном коне, зачастую слишком самоуверенны. Им кажется, что их умение управлять мотоциклом и хорошая реакция - позволят избежать неприятностей на дороге и не стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
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