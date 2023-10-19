МИД дал оценку угрозам военкору Трушнину со стороны киевского режима

Очередной экстремистской акцией Киева, который пытается надавить на журналиста за его честный труд, являются угрозы корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, заявила 19 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в публикации на сайте российского дипломатического ведомства.