Провайдеры сообщили о дискриминацию из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о том, что необходимо начать производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает РБК.
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