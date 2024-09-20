Провайдеры сообщили о дискриминацию из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о том, что необходимо начать производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции», сообщает РБК.